Homem é preso por tráfico de drogas na zona oeste de Poços de Caldas

Um homem foi preso nesta quarta-feira, 02, durante uma operação policial na zona oeste de Poços de Caldas. A ação ocorreu na Rua Professora Wanda Milani, em um ponto já conhecido pelo tráfico de entorpecentes.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe do Tático Móvel realizava uma operação do tipo “batida policial” quando abordou um indivíduo que pilotava uma motocicleta e interagia com usuários de drogas no local.

Durante a revista, foram encontrados na cintura do suspeito 63 pinos de cocaína, 5 pedras de crack, R$ 238 em dinheiro, um celular e a motocicleta utilizada por ele, que também foi apreendida.

O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil (Depol) para as providências legais.

ALCO – 29º BPM