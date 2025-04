Homem é preso por tráfico de drogas na Zona Sul de Poços de Caldas

Um homem de 33 anos foi preso na manhã desta quarta-feira, 23, por tráfico de drogas na Zona Sul de Poços de Caldas. A prisão ocorreu durante patrulhamento da Polícia Militar na Avenida Jaçanã Musa dos Santos.

Segundo a PM, o suspeito foi visto subindo a via com uma sacola nas mãos. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou esconder o objeto em um arbusto. Durante a abordagem, os policiais localizaram R$ 157 em dinheiro, 13 pinos de cocaína e uma quantidade adicional da droga dividida em duas sacolas menores, dentro da sacola que havia sido escondida.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.

