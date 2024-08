Homem é preso suspeito de furto em Poços de Caldas

A Polícia Militar prendeu neste domingo, 25, um homem de 30 anos por furto na rua Pernambuco, em Poços de Caldas.

O incidente ocorreu quando a vítima, de 55 anos, estava aguardando um veículo de aplicativo e teve seu celular subtraído por um indivíduo que passou pelo local.

Após receber a denúncia, as viaturas realizaram um rastreamento e localizaram o suspeito debaixo de uma ponte na avenida Francisco Salles. Embora o homem estivesse com roupas diferentes das usadas durante o furto, ele estava de posse do celular roubado.

Durante a abordagem, os policiais encontraram as roupas que o autor havia usado para cometer o crime. O suspeito foi preso em flagrante e o celular da vítima foi recuperado.

ALCO – 29° BPM

