Homem é preso suspeito de tráfico de drogas no bairro Vila Togni

Um homem foi preso esta manhã (14), suspeito de tráfico de drogas, no bairro Vila Togni. Maconha e crack foram apreendidos próximo ao local que ele estava.

Segundo a Polícia Militar, há várias denúncias de tráfico no bairro. Durante operação, os militares encontraram dois suspeitos saindo de uma mata. Após abordagem, nada de ilícito foi encontrado. Mas o cão de faro conseguiu localizar 12 tabletes de maconha, uma pedra de crack e uma faca escondidos no matagal.

O homem foi preso e o menor, que estava com ele, apreendido. A dupla foi encaminhada à Delegacia, com o material.

