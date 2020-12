Homem é suspeito de matar a namorada, em Botelhos

Uma mulher, de 43 anos, foi encontrada morta, no final da tarde de hoje (30), em Botelhos.

De acordo com a Polícia Militar, a irmã da vítima havia registrado um boletim de ocorrência esta manhã, informando o desaparecimento dela. A última vez em que foi vista com vida foi na noite de ontem (29), quando saiu com o namorado, por volta das 19h.

O irmão da mulher foi quem encontrou o corpo, na rua São Gonçalo, centro da cidade. Ainda segundo a PM, havia diversas perfurações, provocados por um instrumento cortante. O principal suspeito do crime é o namorado, de 49 anos, que não foi localizado.

Em outubro de 2019, a mulher já havia sido vítima de homicídio tentado por esfaqueamento pelo suspeito. Na ocasião, ele foi preso em flagrante e levado para a Delegacia.

A perícia técnica foi acionada, realizou os trabalhos de praxe e liberou o corpo para a funerária, que encaminhou até o IML de Poços de Caldas. As causas do homicídio e a autoria serão investigados pela Polícia Civil.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.