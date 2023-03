Homem efetua disparo de arma de fogo após discussão no Cascatinha

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência que envolvia o disparo de arma de fogo. De acordo com informações da vítima, um homem de 43 anos, o disparo ocorreu após um desentendimento entre ela e o autor do disparo, um jovem de 23 anos. A vítima informou que o autor efetuou dois disparos em sua direção acertando os membros inferiores e que o autor teria fugido após os disparos.

O autor já é conhecido nos meios policiais possuindo várias passagens por diversos crimes. As viaturas do turno realizaram diversas diligências na tentativa de capturar o autor, mas não obtiveram êxito até o presente momento.

A vítima procurou socorro em um posto de combustível. O SAMU de plantão realizou os primeiros socorros na vítima e o encaminhou à Santa Casa de Poços de Caldas. O relatório médico informa que o seu estado de saúde é estável.

Fonte: Polícia Militar

Beatriz Aquino

