Homem em surto é contido pela Polícia Militar em Poços de Caldas

Na noite desta quarta-feira, 21, por volta das 21h16min, a equipe de policiais militares foi chamada para intervir em um incidente na Avenida Alcoa, em Poços de Caldas. A ocorrência envolveu um homem despido e transtornado que estava se posicionando de forma perigosa na frente dos veículos que circulavam pela via.

A equipe de policiais militares foi acionada para lidar com a situação. Ao chegarem ao local e tentarem abordar o indivíduo, o homem reagiu de forma agressiva, o que levou os policiais a utilizar técnicas de contenção e instrumentos de menor potencial ofensivo. Foram empregados gás de pimenta, bastão e Arma de Incapacitação Neuromuscular (AINM) na tentativa de controlar a situação sem causar danos graves.

Os policiais destacaram que todos os procedimentos foram realizados com o objetivo de preservar a integridade física do indivíduo, que, segundo relatos, estava sob efeito de entorpecentes. Após a contenção, o homem foi encaminhado para atendimento médico.

Foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência em relação ao caso. A situação continua sendo acompanhada pelas autoridades locais.

ALCO – 29° BPM

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.