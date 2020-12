Homem esfaqueia o tio, no bairro Dom Bosco, em Poços de Caldas

Um homem de 23 anos foi preso nesta madrugada (11), após esfaquear o tio, no bairro Dom Bosco, em Poços de Caldas.

Segundo a PM, o autor estava consumindo drogas com a vítima, quando teriam se desentendido e partido para a agressão. Quando a equipe policial chegou até o local, o tio, de 42 anos, estava em convulsão por conta das facadas. Foi realizado rastreamento e o suspeito localizado. O sobrinho confessou o crime e disse ter desferido cerca de cinco golpes.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada até o Hospital Santa Casa, em estado grave, onde passou por cirurgia. O autor foi preso e encaminhado à Delegacia, junto a arma utilizada no crime.

