“Homem Formiga e a Vespa: Quantumania” em cartaz no Cine Marquise Ultravisão

Estreou nesta quinta, (16), em Poços de Caldas, o filme que abre a fase cinco da Marvel: “Homem Formiga e a Vespa: Quantumania”. O Homem-Formiga e a Vespa lutam contra Kang, o Conquistador, no reino quântico. Em cartaz no Cine Marquise Ultravisão, nas versões 3D, 2D, dublado e legendado.

Outra estreia de destaque é o filme Triângulo da Tristeza, vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes 2022, com três indicações ao Oscar. Um cruzeiro para os super-ricos afunda, deixando os sobreviventes, incluindo um casal de celebridades, presos em uma ilha. Sessões legendadas às 15h20 e às 20h45.

A semana também tem pré-estreia! “As Múmias e o Anel Perdido” é uma divertida aventura de animação familiar que segue três múmias egípcias que acidentalmente entram no mundo moderno. O filme é repleto de humor, aventura e emoção – mostrando o verdadeiro valor da amizade, trabalho em equipe e acreditar em si mesmo.

CONTINUAM EM CARTAZ INCLUSIVE DURANTE O CARNAVAL

TUDO EM TODO O LUGAR AO MESMO TEMPO, já sucesso de bilheteria, figura como favorito ao Oscar, com 11 indicações, sete delas nas categorias principais de filme, direção, atuações e roteiro.

GATOS DE BOTAS – O Último Pedido (3D e concorrente à estatueta por melhor animação de longa metragem); e AVATAR – O CAMINHO DA ÁGUA (também 3D e indicado aos Oscars de Melhor Filme, Melhor Som, Melhor Design de Produção e Melhores Efeitos Visuais).

Ainda falando em animação, PERLIMPS é um longa nacional, com direção do brasileiro Alê Abreu, indicado ao Oscar de melhor animação pelo filme O Menino e o Mundo, é lindo de ser ver, de se ouvir e traz muitas mensagens.

Em comemoração aos 25 anos do lançamento original, o longa TITANIC, vencedor de 11 Oscars, foi relançado mundialmente no cinema. A versão remasterizada em 3D 4K movimentou o Marquise Ultravisão na primeira semana de exibição em Poços.

A programação do Cine Marquise Ultravisão é atualizada toda quinta-feira e pode ser conferida no site cinemarquise.com.br e nas redes sociais @cinemarquise.ultravisão .

Filmes em Cartaz: Homem Formiga e a Vespa (3D), Triângulo da Tristeza, As Múmias e o Anel Perdido, Titanic (3D), Perlimps, Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo, Gatos de Botas 2 (3D) e Avatar 2 (3D).

