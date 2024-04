Homem inabilitado e sob efeito de álcool capota carro em Bandeira do Sul

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Um homem de 46 anos perdeu o controle de seu veículo, um GM/MONZA, resultando em um capotamento, no final da tarde deste domingo, 28. O incidente ocorreu enquanto ele se deslocava no sentido de Bandeira do Sul para Campestre, sendo atribuído à distração provocada pelo uso do celular durante a direção. Além disso, o motorista confessou ter consumido seis latinhas de cerveja.

A Polícia Militar foi rapidamente acionada, juntamente com a perícia, que compareceu ao local do acidente para conduzir as investigações rotineiras.

Segundo relatos dos policiais presentes, o condutor em questão não possuía habilitação e apresentava claros indícios de embriaguez, com o teste de etilômetro apontando 1.00mg/l de álcool no sangue.

No Hospital de Pronto Socorro, o homem recebeu tratamento para escoriações no ombro esquerdo e foi posteriormente liberado. O veículo envolvido foi removido para um pátio credenciado, visando restabelecer a normalidade no tráfego local.

Diante do cenário constatado, o indivíduo foi detido e encaminhado à Delegacia de Plantão para registro do flagrante.