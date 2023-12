Homem morre afogado em represa de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No final da tarde de ontem, 03, o Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas foi acionado para atender a uma ocorrência de afogamento na represa do Cipó. De acordo com relatos de testemunhas, um casal estava em um colchão inflável flutuando na represa, quando caíram na água e se afogaram. Edson Cesar Mario, de 29 anos teve uma parada cardiorrespiratória e morreu no local.

As equipes de salvamento e resgate foram prontamente mobilizadas, deslocando-se rapidamente para o local do incidente, enquanto um membro militar fornecia orientações sobre procedimentos de reanimação.

Antes da chegada dos Bombeiros, populares realizaram manobras de ressuscitação em uma das vítimas, uma mulher de 33 anos, que recuperou a consciência. Ela foi conduzida à Santa Casa de Poços de Caldas, onde seu estado é considerado estável.

A outra vítima, um homem de 29 anos, permanecia em parada cardiorrespiratória na chegada das equipes de resgate. Os bombeiros assumiram imediatamente as manobras de ressuscitação até a chegada da Unidade de Suporte Avançado do SAMU. Após avaliação médica, foi constatado o óbito no local.

A perícia e o serviço funerário atenderam a ocorrência no local.