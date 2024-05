Homem morre após acidente entre Águas da Prata e Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Um homem de 45 anos morreu após o caminhão que conduzia capotar na Rodovia SP 215, Km 02, no município de Águas da Prata, no bairro Marco Divisório. O incidente aconteceu na noite deste domingo, 05, por volta das 19h40min. A guarnição do Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas foi acionada para prestar apoio ao SAMU.

Ao chegar ao local, as autoridades já encontraram duas equipes do Corpo de Bombeiros de São João da Boa Vista e uma equipe da Renovias em operação. O veículo envolvido no acidente era um caminhão Mercedes Benz, carregado com caroço de algodão, que estava capotado às margens da rodovia, com a vítima presa sob o veículo.

O médico do SAMU de Poços de Caldas constatou o óbito do condutor do caminhão. A identidade da vítima não foi revelada até o momento. As circunstâncias precisas que levaram ao acidente estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.