Homem morre após afogamento em sítio na zona rural de Botelhos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No final da tarde deste domingo, 23, uma ocorrência de afogamento foi registrada em um sítio na zona rural de Botelhos. O Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas foi acionado para resgatar um homem de aproximadamente 44 anos.

Equipes de Resgate e Salvamento foram deslocadas até o local, incluindo uma viatura com mergulhadores e equipamentos especializados. A viatura de resgate chegou primeiro ao local, e um dos bombeiros, com técnicas de mergulho livre, conseguiu localizar a vítima no açude após algumas tentativas. O homem foi retirado da água e as manobras de ressuscitação cardiopulmonar foram imediatamente iniciadas.

A vítima foi levada à Santa Casa de Botelhos, mas, ao ser avaliada pelo médico plantonista, foi constatado o óbito. Até o momento, não foram determinadas as causas que levaram ao afogamento, e as motivações seguem desconhecidas.

A Polícia Militar e familiares da vítima estiveram presentes no local. De acordo com informações preliminares, o homem era conhecido dos proprietários do sítio.