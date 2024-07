Homem morre após cair de telhado em Poços de Caldas

Na tarde desta quinta-feira, 04, um homem de 34 anos faleceu após sofrer uma queda de aproximadamente quatro metros em Poços de Caldas. O incidente ocorreu por volta das 14h06 na rua Vereador Haroldo Afonso Junqueira, no bairro Jardim Quissisana.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, ao chegar ao local, encontrou a vítima deitada de costas, apresentando intenso sangramento na face e no crânio, e sem sinais vitais. Os bombeiros iniciaram imediatamente manobras de ressuscitação cardiopulmonar e utilizaram um desfibrilador externo automático (DEA) na tentativa de reanimá-lo.

A Unidade de Suporte Avançado do SAMU também foi acionada, e o médico da equipe confirmou o óbito da vítima após avaliação. Segundo informações, o homem caiu de uma altura considerável, atravessando o telhado antes de atingir o solo na rua.

A Polícia Civil esteve presente no local para realizar a perícia técnica e o corpo foi encaminhado à funerária municipal para os procedimentos de praxe.

