Homem morre após capotar trator na zona rural de Andradas

Um homem de 60 anos morreu na manhã desta quarta-feira (29), após capotar um trator em uma fazenda no bairro da Barreira, zona rural de Andradas, Minas Gerais. O acidente ocorreu por volta das 10h, e guarnições do Corpo de Bombeiros das cidades de Andradas e Poços de Caldas, além de equipes do Samu, foram acionadas para atender à ocorrência.

Ao chegarem ao local, os socorristas constataram que a vítima já estava em óbito, pois havia ficado presa sob o trator após o capotamento. A cena do acidente foi isolada e está sendo investigada pela perícia da Polícia Civil.

