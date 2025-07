Homem morre após ser atropelado na faixa de pedestre e motorista foge sem prestar socorro em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Um grave acidente de trânsito com vítima fatal foi registrado na noite desta segunda-feira, 07, por volta das 19h, na Avenida Alcoa, no bairro Jardim Daniele, em Poços de Caldas.

De acordo com a Polícia Militar, um homem de 41 anos foi atropelado por um veículo Volkswagen UP branco enquanto atravessava a via na faixa de pedestres. O condutor do carro fugiu do local sem prestar socorro.

A vítima foi socorrida por terceiros e encaminhada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade de saúde.

Diante da gravidade da ocorrência, a área foi isolada para os trabalhos da perícia técnica. Durante buscas, os policiais localizaram o veículo envolvido no atropelamento abandonado na Rua Zircônio, no bairro Jardim Kennedy. No interior do automóvel foram encontrados documentos que indicam como possível condutor um adolescente de 17 anos.

Os militares realizaram diligências no endereço vinculado ao veículo, mas ninguém foi localizado para prestar esclarecimentos. O carro foi apreendido e removido para um pátio credenciado, e a perícia foi realizada tanto no local do acidente quanto no ponto onde o veículo foi encontrado.

A Polícia Militar registrou um Boletim de Ocorrência (REDS), e o caso será encaminhado à Polícia Civil para investigação e responsabilização dos envolvidos.

