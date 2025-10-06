Homem morre durante relação sexual em Poços

Atualizado em 5 de outubro de 2025

Um homem morreu na noite deste domingo (5) durante um programa sexual no bairro Bem Bastos, em Poços de Caldas. O caso ocorreu em uma casa abandonada, localizada na Rua Ercília Figueiredo Bastos, e está sendo investigado pela Polícia Civil.

Segundo informações apuradas no local, o homem estava acompanhado de duas mulheres quando passou mal, relatando fortes dores no peito. Ele não resistiu e morreu ainda no local. A informação foi confirmada pelas mulheres envolvidas, que relataram o ocorrido à reportagem da TV Poços.

Equipes do SAMU estiveram no local e constataram o óbito. Testemunhas informaram que o homem seria usuário de entorpecentes.

A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência, e a perícia da Polícia Civil realizou os primeiros levantamentos para apurar as circunstâncias da morte.