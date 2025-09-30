Homem passa por cirurgia após introduzir garrafas no reto

Atualizado em 30 de setembro de 2025

Na madrugada da última segunda-feira (29), um homem deu entrada na Santa Casa de Poços de Caldas após introduzir duas garrafas na região retal — uma de vidro e outra de material plástico, ambas com pouco mais de 200 ml.

Segundo informações apuradas pelo jornalismo da Onda Poços, o paciente tentou retirar os objetos manualmente, mas não obteve sucesso. Exames realizados durante o atendimento apontaram que uma das garrafas havia se deslocado para uma parte mais alta do intestino, impossibilitando a remoção pela via anal.

Diante do risco de complicações, a equipe médica optou por encaminhá-lo ao centro cirúrgico. O homem foi submetido a uma laparotomia, procedimento que permite o acesso ao abdômen para intervenção direta nos órgãos internos. A cirurgia foi necessária para garantir a retirada segura dos objetos e evitar danos maiores ao trato intestinal.

A Santa Casa não divulgou a identidade nem a idade do paciente, que segue internado sob observação.