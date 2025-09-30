Homem passa por cirurgia após introduzir garrafas no reto

30set

Homem passa por cirurgia após introduzir garrafas no reto

Por Notícias

Atualizado em 30 de setembro de 2025

Na madrugada da última segunda-feira (29), um homem deu entrada na Santa Casa de Poços de Caldas após introduzir duas garrafas na região retal — uma de vidro e outra de material plástico, ambas com pouco mais de 200 ml.

Segundo informações apuradas pelo jornalismo da Onda Poços, o paciente tentou retirar os objetos manualmente, mas não obteve sucesso. Exames realizados durante o atendimento apontaram que uma das garrafas havia se deslocado para uma parte mais alta do intestino, impossibilitando a remoção pela via anal.

Diante do risco de complicações, a equipe médica optou por encaminhá-lo ao centro cirúrgico. O homem foi submetido a uma laparotomia, procedimento que permite o acesso ao abdômen para intervenção direta nos órgãos internos. A cirurgia foi necessária para garantir a retirada segura dos objetos e evitar danos maiores ao trato intestinal.

A Santa Casa não divulgou a identidade nem a idade do paciente, que segue internado sob observação.

 

