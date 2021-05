Homem perde o controle da direção e capota veículo que dirigia

Um homem ficou ferido após perder o controle da direção e capotar o veículo, na manhã de hoje (18), em Poços de Caldas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta de 05h30. Testemunhas disseram que o veículo seguia do centro para o bairro Jardim Centenário, quando na rua Assis Figueiredo, teria perdido o controle, batido contra uma placa de sinalização, uma árvore e capotado.

A vítima foi retirada de dentro do carro, imobilizada e conduzida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) sem ferimentos.

