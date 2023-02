Homem que confessou ter matado esposa e filha comete suicídio

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

De acordo com informações da Polícia Civil, o homem que confessou ter matado a esposa, a filha de apenas um ano e a sogra no último domingo (12) em Caconde, São Paulo, foi encontrado morto na cela da penitenciária 3 de Serra Azul nesta terça-feira (14). Gustavo Antonio Siqueira da Silva, de 21 anos, teria cometido suicídio, possivelmente usando um lençol no pescoço. Ele estava sozinho na cela quando foi encontrado durante a contagem de presos pela manhã.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o triplo feminicídio ocorreu após uma discussão com a esposa, motivada pelas suspeitas de traição de Gustavo. A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) afirmou que a direção do presídio instaurou um procedimento apuratório para investigar os fatos e que um boletim de ocorrência foi registrado.

Segundo a Polícia Militar, o crime foi motivado por uma discussão. A vítima, Marina Cristiane de Lima, de 23 anos, e sua filha Giullia Emanuelly Lima da Silva, de 1 ano e 11 meses, foram mortas a facadas em casa no bairro São José. Gustavo passou a noite com os corpos da esposa e da filha na residência. Pela manhã, a sogra dele, Isabel Cristina Moreira, de 53 anos, foi ao local e também acabou morta pelo genro, a marteladas. Após o crime, o suspeito fugiu para a área rural e tentou se matar, mas não conseguiu. Decidiu então se entregar à polícia. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Gustavo ligou para a PM e confessou ter matado as três vítimas. Ele indicou sua localização na entrada da estrada para o distrito de Barrânia. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o suspeito com ferimentos na testa, no pescoço e no punho da mão esquerda.

Fonte: Polícia Militar

Beatriz Aquino