Homem que estava foragido é preso e drogas foram apreendidas em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na noite desta quarta-feira, 16, por volta das 21 horas, a Polícia Militar de Poços de Caldas prendeu um homem foragido da justiça e recuperou um veículo clonado, além de apreender uma quantidade significativa de drogas.

A ação teve início após uma denúncia de que um veículo Astra, de cor cinza, estaria circulando no bairro Santa Teresa. O veículo, segundo informações, era conduzido por um indivíduo com mandado de prisão por homicídio. Ao serem abordados, o condutor não obedeceu à ordem de parada e fugiu em alta velocidade, colocando em risco a segurança no trânsito local.

Durante as buscas, o veículo foi encontrado estacionado na rua Valdete Gregório, enquanto o suspeito havia se evadido em direção a uma área de mata. Imagens de câmeras de segurança ajudaram a identificar o local de onde ele começou a fuga.

Em nova denúncia, a PM foi informada de que o foragido havia retornado à sua residência, localizada na rua Júlia Pelegrineli, no Jardim Vitória. As viaturas se deslocaram até o endereço e conseguiram efetuar a prisão do indivíduo.

Na operação, foram apreendidos 129 pedras de crack, 01 tablete de maconha, 04 celulares, 02 balanças de precisão e R$ 902,00 em dinheiro.

O homem foi levado à delegacia e a ocorrência será investigada pelas autoridades competentes.

ALCO – 29° BPM