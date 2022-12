Homens disfarçados de policiais realizam assalto à mão armada

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Homens armados invadiram uma chácara no bairro Morada dos Pássaros em Poços de Caldas, na tarde dessa quarta feira, dia 21. O grupo roubou uma família de ciganos.

Os criminosos, que trajavam as roupas da Polícia Civil, simularam uma operação policial e levaram, além de uma quantia em dinheiro, correntes, anéis, relógios, além de celulares e fugiram sentido a Rodovia do Contorno.

A Polícia Militar foi acionada e de acordo com relatos das vítimas, informou que 04 indivíduos conduzindo um veículo Fiat Bravo na cor preta, placa Mercosul, chegaram ao local se identificando como policiais civis. Portando 02 pistolas e 01 revólver, os autores amarrarão as vítimas com “abraçadeiras” e arrancaram delas correntes, brincos e gargantilhas e pulseiras, todas em ouro.

Das seis casas existentes no local, os autores invadiram três. Na casa de uma das vítimas foram subtraídos diversos cheques, notas promissórias, R$ 700,00 em espécie e uma carteira contendo documentos.

A Polícia Militar fez o rastreamento em busca dos suspeitos, mas até o momento, ninguém foi preso.

Beatriz Aquino