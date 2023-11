Homens morrem após grave acidente em Campestre

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Dois homens morreram após um grave acidente na tarde de quarta-feira, 22, na zona rural de Campestre. O incidente envolveu uma colisão lateral entre uma GM S10 cabine dupla e um GM Kadet.

As vítimas foram identificadas como Cleberson Vicente Ferreira, 33 anos, residente em Campestre, e David da Silva, 32 anos, também residente do município.

A viatura de Busca e Salvamento e Atendimento Pré-hospitalar foi acionada. Uma equipe da Polícia Militar que já estava no local fez à sinalização com cones. Para estabelecer um perímetro mais seguro, o local também foi isolado com fita zebrada.

Durante o atendimento pré-hospitalar, constatou-se que tanto o condutor quanto o passageiro do veículo Kadet estavam sem vida. Uma equipe médica do município chegou antes dos bombeiros e confirmou os óbitos. A perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi acionada, juntamente com a funerária.

Após a conclusão das atividades periciais e a liberação do local, iniciou-se o delicado processo de retirada dos corpos do interior do veículo. Não foi necessário o uso de equipamentos de desencarceramento, pois as vítimas não estavam presas às ferragens. Os corpos foram posteriormente acolhidos pela funerária e encaminhados para o Instituto Médico Legal (I.M.L.) de Poços de Caldas/MG.

Os ocupantes da GM S10 cabine dupla, envolvida no acidente, não sofreram ferimentos. Quando as equipes de resgate chegaram ao local, já haviam deixado a cena. O local do acidente e ambos os veículos permaneceram sob a guarda da PMMG para as providências cabíveis.