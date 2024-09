Homens são presos no centro de Poços de Caldas com notas falsas

Dois homens suspeitos de portarem notas falsas foram presos na tarde desta terça-feira, 17, durante patrulhamento na área central de Poços de Caldas. A equipe foi alertada por transeuntes sobre a presença dos indivíduos.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos abandonaram uma carteira no local e tentaram se evadir em direção à rua Ceará. Em resposta, os policiais realizaram a perseguição e conseguiram abordar os homens. Durante a abordagem, um deles foi visto jogando ao chão uma nota de R$ 100, que, após verificação, apresentou indícios de falsificação.

Além disso, na carteira deixada para trás, foram encontradas várias notas de R$ 100, todas com a mesma numeração. No total, foram apreendidos R$ 2.600 em notas suspeitas, dois celulares e os indivíduos, de 19 e 18 anos, foram presos em flagrante e levados à delegacia para as devidas providências.

ALCO – 29° BPM

