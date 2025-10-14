Homens são presos por porte ilegal de arma e ameaça no bairro Vale das Antas

Atualizado em 14 de outubro de 2025

Na noite desta segunda-feira, 13 de outubro de 2025, por volta das 19h50, a Polícia Militar prendeu dois homens, de 65 e 40 anos, no bairro Vale das Antas, zona oeste de Poços de Caldas, por porte ilegal de arma de fogo e ameaça.

De acordo com a PM, a equipe do Tático Móvel foi acionada após denúncias de que os suspeitos estariam ameaçando duas pessoas — de 44 e 22 anos — com armas de fogo, durante uma tentativa de acerto de uma dívida.

Durante a operação, os militares localizaram o veículo utilizado pelos autores e, com eles, duas armas de fogo e sete munições calibre .22. Com o apoio do cão de faro Ranger, outras dez munições foram encontradas na residência dos suspeitos, totalizando 17 unidades apreendidas.

Os dois homens foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido. O veículo envolvido foi removido para o pátio credenciado.