Homicídio no bairro São Sebastião em Poços de Caldas

Na manhã desta segunda-feira, 22 de julho, um homem de 33 anos foi encontrado morto em sua residência no Bairro São Sebastião, zona sul de Poços de Caldas. A Polícia Militar foi acionada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) por volta das 11h, após a família localizar a vítima sem vida, apresentando ferimentos aparentes de agressão com intenção homicida.

Ao chegar ao local, a polícia constatou que o homem apresentava sinais de violência, com lesões na cabeça e no pescoço. A perícia confirmou o óbito no local.

A vítima tinha antecedentes criminais, incluindo roubo e furto. As equipes da Polícia Militar estão realizando diligências para identificar os suspeitos envolvidos no crime.

ALCO – 29° BPM

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.