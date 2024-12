Horário do comércio de fim de ano e dicas do Procon para compras de Natal

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Poços de Caldas (ACIA) já divulgou a sugestão de horário de funcionamento do comércio para o período natalino, que começa no dia 9 de dezembro. Apesar de uma convenção coletiva de trabalho firmada entre os sindicatos patronais e dos empregados no comércio determinar o horário livre, a ACIA propõe que as lojas funcionem nos seguintes horários:

De 9 a 13 de dezembro : das 9h às 20h;

De 16 a 31 de dezembro : das 9h às 22h;

Véspera de Natal (24/12) : das 9h às 18h;

Sábados (14 e 21 de dezembro) : das 9h às 21h;

Domingos (15 e 22 de dezembro) : das 10h às 17h.

Com o aumento do movimento comercial neste período, o Procon Municipal de Poços de Caldas alerta para a necessidade de planejamento para evitar problemas financeiros e garantir uma experiência de compra tranquila e segura.

Dicas do Procon para as Compras de Fim de Ano

Planejamento financeiro

De acordo com Fernanda Soares, coordenadora-Geral do Procon, a organização dos gastos é fundamental. “Além das despesas de Natal, o início do ano traz custos inevitáveis, como impostos e material escolar. Planejar as finanças evita surpresas comerciais e compras desnecessárias por impulso”, afirma.

Analise a necessidade do produto ou presente antes de comprar.

Defina um orçamento para as compras e mantenha o foco para não ultrapassá-lo.

Consulte preços

Antes de adquirir qualquer item, compare preços, tanto em lojas físicas quanto online.

Atenção às compras online

Para evitar golpes, fique atento às seguintes orientações:

Desconfie de ofertas muito vantajosas e em desacordo com o preço de mercado.

Prefira pagamentos com cartão, evitando opções limitadas como boleto ou PIX.

O fato de uma loja possuir CNPJ não garante sua idoneidade; sempre busque referências.

Direito de arrependimento

Compras realizadas fora de lojas físicas (como internet, telefone ou catálogos) dão ao consumidor o direito de desistir do contrato em até sete dias após a coleta da mercadoria, com restituição total dos valores pagos, incluindo o frete.

Trocas de presentes

Para compras em lojas físicas, verifique a política de troca do estabelecimento, especialmente no caso de presentes, pois o direito de arrependimento não se aplica.

Garantias

Produtos com defeito têm garantia de:

90 dias para bens duráveis ​​(eletrodomésticos, eletrônicos, etc.).

30 dias para bens não duráveis ​​(alimentos, cosméticos, etc.).

Compras à vista ou a prazo

Avalia o preço à vista e o prazo, considerando o número de parcelas e as taxas de juros.

Sempre que possível, prefira pagamentos à vista e negocie descontos.

Dicas para começar 2024 no azul

O Procon também destaca orientações importantes para um início de ano financeiramente equilibrado:

Planeje gastos e economia.

Defina um padrão de vida compatível com sua renda.

Estabeleça metas tangíveis para o novo ano.

Priorize desistir de dívidas antes de assumir novos compromissos.

Consulte preços e promoções para economizar.