Hospital da zona leste recebe novo telhado

Atendendo a uma necessidade antiga, o Hospital Gilberto de Matos (Hospital da Zona Leste), receberá um novo telhado.

A primeira parte que é a base para a troca do telhado que inclui pilares e ferragens já foi concluída.

Nesta segunda-feira (05), começa a segunda etapa que inclui a retirada das telhas antigas e montagem da estrutura metálica para colocação do novo telhado. Todo projeto foi executado pela empresa vencedora de licitação.

Para evitar imprevistos como, por exemplo, dias chuvosos, a retirada do telhado será feita em partes. Nessa primeira etapa 15 metros serão retirados e já colocados e assim por diante.

Segundo a arquiteta da secretaria municipal de Saúde, Andrea Fróes, a muitos anos o Hospital da Zona Leste sofria com problemas no telhado, principalmente no período das chuvas. “Há vários pontos de infiltrações na parte interna, ocasionando acúmulo de bolor e a deterioração de teto e paredes. Alguns ambientes foram interditados devido a esse problema. Com a reforma do telhado, essas infiltrações serão sanadas e as paredes e tetos recuperados, com isso, os ambientes voltarão a ser utilizados proporcionando aos pacientes um ambiente mais salubre e até mesmo a possibilidade de ampliar os serviços oferecidos.”

O coordenador da divisão administrativa do Hospital da Zona Leste, Marcos Cardinalli, falou da importância desta obra para o local. “Depois de muitos anos que o Hospital da Zona Leste vinha sofrendo com infiltrações e vazamentos do telhado, a Prefeitura está realizando a troca total do telhado. Isso vai trazer muitos benefícios para os servidores, que irão trabalhar em um ambiente mais saudável e também ao paciente, atendido neste local. Além disso, a reforma trará a oportunidade de utilizarmos 100% da área do Hospital, que hoje, é infelizmente utilizado apenas cerca de 70%.”

A obra está orçada em R$ 591.679,82 e deve ser concluída em 180 dias, 06 meses.