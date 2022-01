Hospital de Campanha atendeu mais de 500 pessoas, na última terça-feira (04)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Hospital de Campanha de Poços de Caldas, atendeu nesta terça-feira (04), 532 pessoas, sendo que dessas, 332 realizaram testes e 101 positivaram.

O resultado desse aumento de casos positivos, acontece por conta dos feriados Natal e Ano Novo, que refletem a disseminação do vírus na cidade.

“O aumento no número de casos positivos de COVID-19 são um reflexo das festas do final do ano. Reitero que todos os cuidados devem ser mantidos, o uso de máscara, higienização das mãos com álcool em gel e evitar aglomerações em recintos fechados. O município segue atento monitorando cada número registrado diariamente”, destacou o secretário de Saúde, Carlos Mosconi.

Testes

O município oferece três tipos de testagens: o teste rápido, que é agendado e realizado após 10 dias do início dos sintomas; o antígeno, que é realizado do 3 ao 7 dias de sintomas, ambos o resultado sai entre vinte a quarenta minutos; e o RT-PCR, que é colhido e enviado para a FUNED (Fundação Ezequiel Dias), no terceiro ou quinto dia de sintomas, e resultado em média 07 dias.

Horário de Atendimento

O Hospital de campanha funciona 24 horas, sendo o atendimento ao público das 7h às 19h, todos os dias, na rua Paraíba, 672, no centro de Poços de Caldas.