Hospital de Campanha e Ambulatório de Síndrome Gripal funcionam neste final de semana

Para dar assistência aos pacientes com sintomas de síndrome gripais o Hospital de Campanha e o Ambulatório de Síndrome Gripal do Hospital Margarita Moralles funcionarão neste sábado (08) e domingo (09).

O Hospital de Campanha localizado na rua Paraíba, 672, no centro de Poços de Caldas, terá atendimento ao público das 07h às 17h.

Outra opção de atendimento será no Ambulatório de Síndrome Gripal Clodoveu Davis, no Hospital Margarita Moralles, que funcionará das 07h às 00h.

A secretaria de Saúde reforça que todos os cuidados devem ser seguidos: uso interrupto de máscara, higienização das mãos e evitar aglomeração em recintos fechados.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.