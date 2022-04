Hospital de Campanha é desativado em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Com a queda dos casos de síndromes gripais em Poços, a partir desta segunda-feira (04), o prédio que funcionava o Hospital de Campanha vai abrigar o Centro Especializado de Atenção à Saúde da Mulher e da Criança.

O principal intuito é unir em um único local, todos os serviços de assistência à saúde das mulheres e das crianças, facilitando assim, o acesso de toda a população.

O secretário de Saúde, Carlos Mosconi falou sobre abrigar outro serviço tão importante no local onde funcionou o Hospital de Campanha. “Um local que foi tão importante no combate à pandemia da COVID-9 em Poços e salvou tantas vidas, agora será voltado pra outra área tão importante, que é a saúde da mulher e da criança. Estamos muito felizes em poder dar a assistência adequada a todos.”

O local vai oferecer o atendimento especializado para infertilidade, mulheres em climatério e menopausa, planejamento familiar (inserção de Dispositivo Intra Uterino), pré natal especializado de alto risco, Patologias do Trato Genital Inferior (PTGI), Aleitamento Materno, Mastologia, Neonatologia e prematuridade, pneumopediatria, tratamento das doenças raras de erros natos do metabolismo, neuropediatria/ avaliação neuropsicológica e atendimento de mulheres vítimas de violência sexual.

No local também será realizado os exames de papanicolau, histeroscopia, Ultrassom de mama, ultrassom Transvaginal, ultrassom Obstétrico, Ecocardiograma Fetal, Raio-X, Eletrocardiograma, Cardiotocografia, Colposcopia, Biópsia de colo de vulva e teste do olhinho.

A coordenadora do Programa de Saúde da Mulher, Lucimara Siqueira Costa Papi comemora a união de vários serviços de assistência a mulher em um mesmo local. “Estamos muito satisfeitos com a mudança de local. Esse espaço é na área central, o que facilita o acesso da população para esses serviços. Sem contar que vários serviços no mesmo local, melhora a assistência aos pacientes de um modo geral.”

A equipe do local será estruturada com profissionais que já atuam nestes serviços no município.