Hospital de Campanha realiza mais de 6 mil atendimentos no mês de junho

O Hospital de Campanha, realizou no mês de junho, o total de 6.604 atendimentos. O Hospital de Campanha é fundamental para suporte na forma ambulatorial e na forma assistencial de pacientes com sintomas de síndromes gripais.

Além do número dos atendimentos, foram realizados 3.003 testes, sendo 694 positivos e 2.309 negativos.

O número total de pessoas internadas no Hospital, foi de 172, 37 ficando nos leitos de UTI’s e 135 em leitos de enfermaria, durante o mês passado.

Estrutura

No primeiro andar funciona o chamado Centro de Enfrentamento, um ambulatório de Covid para atendimento, com recepção, triagem consultórios e sala de medicação. Já no segundo andar, a estrutura conta 20 leitos Clínicos e 10 leitos de UTI.

Testes

O município, oferece dois tipos de testagens: o teste rápido que é agendado e realizado após 10 dias do início dos sintomas. E o RT-PCR que é colhido e enviado para a FUNED (Fundação Ezequiel Dias), no terceiro ou quinto dia de sintomas, e resultado em média 07 dias.

Horário de Atendimento

O Centro de Enfrentamento à Covid-19 funciona de todos os dias, inclusive feriados, das 7h às 19h, na Rua Paraíba, 682, no centro de Poços.

