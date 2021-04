Hospital de Campanha recebe doação de dois leitos de UTI completos

Na noite de sexta-feira (02), a Secretaria Municipal de Saúde recebeu equipamentos doados pela FIEMG – Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, para a montagem de 2 leitos completos de UTI no Hospital de Campanha.

A FIEMG tem sido a entidade mais atuante no Brasil em volume de iniciativas no enfrentamento à Covid-19. Estes dois novos leitos foram montados e disponibilizados imediatamente, e se somam aos 10 já disponíveis no Hospital de Campanha.

“Esta doação chega em um momento importante, que nos possibilitará aumentar e melhorar as condições de atendimento à nossa população. Nossos agradecimentos à FIEMG e ao Engenheiro Rodrigo Batista, presidente do Sinduscom, que viabilizou esta doação”, disse o Prefeito Sérgio Azevedo.

O Secretário de Saúde, Carlos Mosconi, destacou que estas doações são sempre bem-vindas e que Poços tem sido exemplo neste trabalho conjunto entre a iniciativa privada e o Poder Público. “Esta cooperação nos possibilitou entre várias conquistas, a viabilização do Hospital de Campanha e a reforma de uma ala da Santa Casa. Estes equipamentos são muito importantes neste momento e serão bem utilizados no Hospital de Campanha que está em pleno funcionamento”, finalizou.

