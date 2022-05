Hospital Margarita Morales amplia número de leitos clínicos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Para ampliar a assistência aos pacientes, a partir desta segunda-feira (23), o Hospital Margarita Morales passa a contar com mais 05 leitos clínicos para internação dos pacientes.

Com a ampliação, o Hospital ficará com 15 leitos clínicos, 03 leitos de urgência, 01 de pediatria e 01 de apoio, totalizando 20 leitos disponíveis.

A Coordenadora da Divisão Administrativa do Hospital, Maria Mendes falou sobre as diversas melhorias realizadas no Hospital. “No último ano o HMMM passou por várias melhorias, como, ampliação da sala de medicação, aprimoramento da sala de urgência, completamos o quadro de servidores, otimizados a farmácia hospitalar. Porém nada mais significativo do que a ampliação dos leitos para internação.”

Atualmente o Hospital funciona como pronto socorro 24h, atendendo todo tipo de urgência e emergência, como acidentes, traumas, sutura de corte, acidentes de trabalho, Acidente Vascular Cerebral – AVC, Infarto Agudo do Miocárdio dentre outras demandas.

Outras melhorias

No ano passado, a unidade hospitalar teve a Sala de medicação ampliada e modernizada com novo mobiliário e aparelhagem, assim como a sala de emergência.

O Ambulatório de Síndrome Gripal, localizado ao lado do hospital segue em pleno funcionamento, com equipe completa composta por Técnicos de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeuta e administrativo.