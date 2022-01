Hospital Margarita Moralles inaugura reforma da sala de medicação e emergência

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Visando levar melhor qualidade no atendimento e conforto aos pacientes que frequentam o Hospital Municipal Margarita Moralles, a Pollo Engenharia, realizou intervenções no local.

“A abertura de uma nova sala de medicação e de emergência, foi possível mediante a generosidade da Pollo Engenharia e da Prysmian Group. É um exemplo de como este local pode ser melhorado, graças a visão da administração atual, visando sempre o bem dos pacientes”, destacou o secretário de Saúde, Carlos Mosconi.

A sala destinada ao isolamento de pacientes acometidos pela COVID-19, foi transformada em sala de emergência. Já o Isolamento foi transferido para o ambulatório de Síndrome Gripal Clodoveu Davis, localizado ao lado do hospital.

Adequações também foram realizadas na antiga sala de emergência, para abrigar a nova sala de medicação. No local, foram realizados mudança de porta, pintura e instalação de novos equipamentos.

As novas salas foram equipadas com cadeiras de medicação, suporte para soro, camas hospitalares, carrinhos de parada com desfibrilador entre outros equipamentos doados pela Prysmian Group, no início do mês de outubro.

A paciente Maria Eunice da Silva foi a primeira paciente a ser atendida na nova sala de medicação e elogiou o espaço. “Achei que a sala ficou linda. Queria agradecer pelo cuidado com os pacientes.”

A Diretora Técnica do Hospital, Dra. Juliana Maranhão agradeceu os responsáveis pelas mudanças. “As intervenções foram possíveis devido a busca por parcerias pela Coordenadora da Divisão Administrativa do Hospital, Maria Mendes. Gostaria de agradecer também a Pollo engenharia e a Prysmian Group que colaboraram muito para as adequações. Trabalhamos sempre para dar conforto e qualidade de atendimento à população Poços Caldense.”

A Coordenadora da Divisão Administrativa do Hospital, Maria Mendes também falou sobre a importância das mudanças para a população e funcionários. “Com um ambiente organizado e estruturado, é possível ofertar um atendimento acolhedor e humanizado aos pacientes.”

Os corredores, a recepção e as salas também receberam nova pintura.