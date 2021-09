Hospital Santa Casa se prepara para receber pacientes cardiológicos em novembro

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Hospital Santa Casa de Poços de Caldas publicou nesta manhã (29) uma nova nota informando que está se preparando para começar a receber pacientes cardiológicos e neurológicos no Pronto Socorro a partir do dia 18 de novembro.

Confira a nota enviada na íntegra:

“Na manhã desta quarta-feira, 29, aconteceu uma reunião interna na Santa Casa de Poços de Caldas em que estiveram reunidos a alta cúpula Médica do Hospital, a Superintendência e o Departamento de Qualidade, onde foram traçados os planos e metas para que o novo Pronto Socorro da Santa Casa se encontre apto para começar a receber demanda de pacientes de natureza cardiológica e neurológica já em sua reinauguração, no dia 18 de novembro.

Com isso, a Santa Casa já dá início aos preparativos para ser porta de entrada para pronto socorro de pacientes de cardiologia e neurologia, conforme a deliberação CIB-SUS/MG 3.214/2020 da Secretaria de Estado de Saúde, dentro do projeto intitulado “Valora Minas”.

Importante ressaltar que, mesmo antes desta deliberação, há tempos a Santa Casa vem se estruturando para atender as especialidades cardíacas e neurológicas dentro de seu novíssimo Pronto Socorro que está passando por uma grande reforma e terá sua inauguração no dia 18 de novembro.

O novo Pronto Socorro contará com nove leitos, todos equipados com equipamentos de última geração, inclusive com monitoramento de telemetria, que é uma novidade na região. Para atender esses pacientes de natureza cardiológica e neurológica, teremos um consultório de cardiologia, com médicos atendendo presencialmente 24 horas, além de um aumento que pode chegar a 25% na equipe de Enfermagem.

Tudo isso está sendo feito para prestar atendimento de excelência nessas especialidades, podendo atender da melhor forma Poços e Região.”