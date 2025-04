Hospital Unimed Poços completa um ano sem Infecção Primária de Corrente Sanguínea Associada ao Cateter Venoso Central

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Unimed comemora um novo marco na área da segurança assistencial: o Hospital Unimed Poços de Caldas acaba de completar 1 ano sem registro de Infecção Primária de Corrente Sanguínea Associada ao Cateter Venoso Central (IPCS/CVC) em sua Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Essa infecção é uma das complicações mais graves relacionadas ao uso de dispositivos invasivos, especialmente em ambientes críticos, como as UTIs.

O resultado reforça o compromisso da Unimed Poços com o cuidado seguro, a adoção rigorosa de protocolos clínicos e o trabalho integrado das equipes multiprofissionais.

“Esse é um resultado que traduz, na prática, o compromisso da nossa equipe com a segurança do paciente. Para alcançá-lo, é essencial o envolvimento diário de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e demais profissionais da UTI, sempre atentos aos protocolos e à excelência assistencial”, destaca o diretor do Hospital, José Júlio Balducci.

A conquista reforça uma sequência positiva de avanços na área da segurança do paciente. O Hospital Unimed Poços encerrou 2024 com a menor taxa de infecções hospitalares já registrada em sua história, graças a investimentos contínuos em educação, monitoramento de indicadores e aperfeiçoamento das práticas assistenciais.

“Resultados como este demonstram que o cuidado com nossos pacientes vai além da técnica. Ele está no olhar atento, na disciplina dos processos e no comprometimento coletivo com a qualidade. Parabenizo todas as equipes do Hospital por mais essa importante conquista, que reafirma nosso Jeito de Cuidar e fortalece a Unimed Poços como referência em segurança e excelência assistencial”, afirma o presidente da Unimed Poços, Odilon Trefiglio Neto.

A Unimed Poços segue investindo em capacitação, protocolos de segurança e no fortalecimento da cultura de qualidade, sempre com o foco na melhor experiência para seus pacientes.