Hospital Unimed Poços de Caldas comemora Acreditação ONA 3

A Unimed Poços de Caldas celebra uma importante conquista para a saúde da região: o Hospital Unimed Pronto Atendimento recebeu a certificação ONA 3 – Acreditado com Excelência. Essa certificação, obtida desde 2022 pela instituição e concedida pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), reconhece a excelência nos serviços prestados, destacando o compromisso do hospital com a qualidade assistencial e a segurança do paciente.

A Acreditação ONA 3 é o mais alto nível de reconhecimento dentro da certificação ONA, sendo atribuída a instituições que atendem a rigorosos padrões de qualidade em todas as áreas de atuação, com uma gestão integrada e foco constante na melhoria contínua. Em Minas Gerais, apenas 22 instituições que prestam serviços hospitalares alcançaram essa acreditação, o que torna a conquista ainda mais significativa.

Para o presidente da Unimed Poços, essa conquista reflete o trabalho dedicado e o alinhamento aos princípios cooperativistas. “Este reconhecimento consolida o Hospital Unimed Poços de Caldas como referência em cuidado humanizado, inovação e qualidade na assistência à saúde. É um marco que reforça o nosso compromisso com os cooperados, colaboradores e a comunidade” afirma Odilon Trefiglio Neto.

O processo de acreditação envolveu uma avaliação detalhada de processos, estrutura e resultados, garantindo que o hospital atenda aos mais elevados padrões nacionais de saúde. “A acreditação ONA 3 é resultado do esforço conjunto de uma equipe comprometida em oferecer um cuidado seguro e de excelência. Isso representa um diferencial importante para nossos beneficiários e para a comunidade local” celebra, José Júlio Balducci, diretor de Recursos Próprios.

Com essa conquista, a Unimed Poços de Caldas reafirma seu propósito de promover a saúde e o bem-estar, fortalecendo sua posição como referência em assistência médica na região. Essa certificação também reforça os valores do Sistema Unimed, que tem como pilares a excelência, a inovação e o compromisso com a saúde.



Sobre a Unimed Poços de Caldas

Parte do maior sistema cooperativista de saúde do mundo, a Unimed Poços de Caldas é composta por médicos cooperados e oferece uma ampla gama de serviços de saúde à população. Com foco na excelência, na transparência e no cuidado humanizado, a cooperativa é uma referência em assistência médica e gestão de saúde na região.