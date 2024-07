Hospital Unimed Poços de Caldas promove higienização eficaz das mãos com Time de Observadores

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Hospital Unimed Poços de Caldas tem se destacado pelo compromisso com a segurança dos pacientes através do seu Time de Higienização das Mãos. Este grupo de observadores atua de forma atenta para assegurar que todos os profissionais realizem a higienização das mãos corretamente e nos momentos adequados, conforme as diretrizes do Manual de Referência Técnica para Higiene das Mãos.

O Time de Higienização das Mãos, com o suporte do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH), realizou um total de 1079 observações no primeiro semestre deste ano. Esse número é significativamente superior às 300 observações realizadas no ano passado e às 183 em 2022, quando o projeto foi implementado. Esta atuação rigorosa contribuiu para que a média de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) ficasse em 0,98% neste período.

Além disso, o desempenho na higienização das mãos foi altamente avaliado pelos pacientes, alcançando uma zona de excelência no Net Promoter Score (NPS) com 95%. A avaliação contou com 848 promotores, 25 neutros e apenas 8 detratores, demonstrando a eficácia e a aceitação do projeto entre os pacientes.

José Victor de Oliveira Júnior, enfermeiro da SCIH, destaca a importância do trabalho do time. “A dedicação de cada membro do Time de Higienização das Mãos tem sido fundamental para mantermos um ambiente hospitalar seguro e livre de infecções. O nosso compromisso é contínuo e essencial para a qualidade do atendimento” afirma.

A gerente de Recursos Próprios do Hospital Unimed, também celebrou os resultados. “Os números refletem o empenho de toda a equipe. Superar os resultados anteriores e alcançar um índice tão alto de satisfação dos pacientes é motivo de orgulho e nos motiva a continuar aprimorando nossas práticas” reforça Marlene Cristina dos Santos.

Com essa iniciativa, o Hospital Unimed Poços de Caldas reafirma seu compromisso com a segurança e a qualidade no atendimento, promovendo a higienização eficaz das mãos e garantindo um ambiente mais seguro para todos.