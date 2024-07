Hospital Unimed Poços de Caldas promove treinamento para fortalecer cuidados a populações específicas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No início do mês de julho, o Hospital Unimed Poços de Caldas realizou um treinamento essencial para todos os colaboradores, focando em “Diretrizes para Cuidados em Populações Específicas”. A iniciativa, que teve a participação de 295 profissionais, visa garantir um atendimento mais inclusivo e eficaz para pacientes com necessidades específicas.

O treinamento destacou a importância de uma abordagem sistemática e acolhedora, introduzindo o documento “Diretrizes para Cuidados em Populações Específicas”. Foram abordados temas como a percepção de valor pelo paciente, a identificação de necessidades específicas através dos princípios de Escutar, Acolher, Reconhecer e Compartilhar, e a classificação de pacientes em categorias de Alto Risco, Vulneráveis e Especiais.

Os colaboradores também foram orientados sobre a implementação da classificação via sistema e a sinalização na identificação Beira-Leito, garantindo um cuidado personalizado e adequado.

Esta ação reforça o compromisso do Hospital Unimed Poços de Caldas com a diversidade e a inclusão, promovendo a conscientização e o envolvimento de todos os profissionais de saúde. Os próximos passos incluem a implantação imediata dessas classificações e adequações contínuas conforme as necessidades dos pacientes.

Com esta iniciativa, o Hospital Unimed Poços de Caldas continua a liderar na oferta de um atendimento de saúde centrado no paciente, valorizando a diversidade e garantindo um ambiente seguro e acolhedor para todos.