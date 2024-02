Hospital Unimed Poços de Caldas reduz Taxa de Infecção pela metade em 2023

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Hospital Unimed Poços de Caldas registrou uma melhoria contínua na segurança hospitalar ao reduzir a Taxa de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) em 2023. Os números do último ano revelam uma taxa de 1,16%, representando uma queda significativa em relação a 2021, que foi de 2,35% e 1,42% em 2022.

Essa realização é resultado do comprometimento de toda equipe multidisciplinar e da gestão eficiente do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH). Com uma equipe de observadores dedicados, o hospital monitora de perto práticas essenciais, implementando campanhas internas para conscientização de profissionais de saúde e colaboradores, capacitação técnica com equipe multidisciplinar e visitas técnicas aos setores críticos.

O coordenador médico do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, Mário Krugner comenta sobre essa realização. “Essa taxa vai ao encontro do trabalho de amadurecimento e entendimento de toda a equipe multidisciplinar, composta por especialistas da área de fisioterapia, técnico em enfermagem, nutrição, fonoaudiologia, enfermeiros e médicos” comenta o infectologista da Unimed Poços.

O enfermeiro do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) destaca o comprometimento de toda equipe. “Este é um resultado conjunto do SCIH e equipe multidisciplinar. No Hospital Unimed percebemos o engajamento e a preocupação de toda equipe para a segurança do paciente, como a prevenção de infecções. Em 2022 criamos um time de observadores de higienização das mãos para avaliar como está presente esta cultura na instituição. Com esse monitoramento, possuímos indicadores com uma média de 70% de adesão. A partir disso, buscamos estratégias para melhorar de forma contínua essa taxa e, consequentemente, diminuir ainda mais o nosso índice de infecção” avalia José Victor de Oliveira Júnior.

O Hospital Unimed Poços de Caldas não apenas supera desafios, mas redefine padrões, consolidando-se como um exemplo na redução de infecções hospitalares.

Hospital Unimed

Inaugurado em 2002, o Hospital da Unimed Poços de Caldas ocupa uma extensa área construída, sendo referência regional em qualidade e segurança no atendimento aos beneficiários. Com uma estrutura completa para cirurgias de baixa, média e alta complexidade, além de internação clínica, a instituição se destaca pelo compromisso com a excelência nos cuidados de saúde.

Os resultados positivos refletem os investimentos da Unimed Poços em infraestrutura, aquisição de equipamentos de última geração, capacitação da equipe e aprimoramento dos processos. O Hospital é reconhecido por instituições renomadas, obtendo além da acreditação ONA, o selo de Hospital Sentinela, e alcançando o nível de alta conformidade na Avaliação Nacional das Práticas de Segurança do Paciente 2023, ambos da Anvisa. Além disso, o Hospital conquistou o Selo Ouro de Sustentabilidade da Unimed Brasil.

Esses resultados evidenciam o compromisso da Unimed Poços em oferecer serviços de saúde de alta qualidade, buscando continuamente a excelência no atendimento e a satisfação plena dos pacientes. A cooperativa reitera seu papel como referência em cuidados de saúde na região.