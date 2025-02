Hospital Unimed Poços encerra 2024 com menor taxa histórica de infecção hospitalar

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Em 2024, o Hospital Unimed Poços de Caldas registrou avanços significativos na redução de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS), consolidando seu compromisso com a segurança do paciente e a excelência no cuidado. Ao longo do ano, a taxa geral de IRAS foi reduzida para 1,01%, o menor índice da história do hospital, demonstrando uma trajetória consistente de queda: 2,35% em 2021, 1,42% em 2022 e 1,21% em 2023.

Os resultados destacam conquistas expressivas em áreas críticas, como as infecções respiratórias e cirúrgicas. Em 2024, os casos de Pneumonia hospitalar caíram de 34 para 18, enquanto as Infecções do Sítio Cirúrgico (ISC) reduziram de 19 para 14, em comparação a 2023.

De acordo com o coordenador médico do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, Mário Krugner, os números refletem um esforço coletivo e a eficácia de ações estratégicas voltadas à prevenção de infecções. “A segurança do paciente é uma prioridade absoluta para nós. Esses resultados mostram que estamos no caminho certo, com um trabalho dedicado de todas as equipes e o engajamento de nossos profissionais em iniciativas transformadoras”, ressalta.

Time de Higienização das Mãos: protagonista na melhoria

Entre as ações mais importantes implementadas, o destaque vai para o trabalho do Time de Higienização das Mãos, um programa essencial para a prevenção de infecções hospitalares. Esse time é composto por profissionais que observam e avaliam a prática de higienização das mãos realizada pelas equipes de saúde no dia a dia, garantindo que os protocolos sejam seguidos corretamente. O aumento expressivo no número dessas observações ao longo dos anos reflete o comprometimento da equipe e a adesão à campanha: 746 observações em 2022, 693 em 2023 e 2.599 em 2024.

O resultado desse esforço também é reconhecido pelos clientes do Hospital. O Net Promoter Score (NPS) de Higienização das Mãos atingiu 94% de excelência em 2024, 1% acima do ano anterior, com a participação de 1.580 pessoas na avaliação. “Esse índice demonstra não apenas o impacto do programa na redução das infecções, mas também como essas práticas são percebidas de forma positiva por nossos pacientes e acompanhantes”, comenta Krugner.

Compromisso com a melhoria contínua

O Hospital Unimed Poços de Caldas segue investindo em tecnologia, capacitação e iniciativas de monitoramento para garantir um ambiente hospitalar cada vez mais seguro. “Esses resultados reforçam nossa missão de oferecer cuidado humanizado e de excelência, alinhados aos princípios do Sistema Unimed. Continuaremos avançando, com foco na inovação e no compromisso com a saúde”, conclui o diretor de Recursos Próprios, José Júlio Balducci.