Hospital Unimed Poços recebe novos equipamentos para ampliar assistência e segurança nos atendimentos

A Unimed Poços de Caldas segue avançando com a ampliação do hospital e recebeu novos equipamentos que reforçam a estrutura e a qualidade dos serviços prestados. As aquisições fazem parte do processo de modernização da unidade, com foco em tecnologia para garantir mais segurança aos pacientes e eficiência no atendimento.

Os novos aparelhos serão utilizados no Centro Cirúrgico e na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal e pediátrica, áreas que fazem parte do crescimento da instituição. Esse investimento representa um avanço na assistência, proporcionando maior precisão nos procedimentos e um cuidado ainda mais qualificado.

Entre os materiais recebidos, está o Aparelho de Anestesia Atlan A350, acompanhado do Monitor Vista 120. Utilizado em cirurgias, ele permite um controle preciso da anestesia e o monitoramento contínuo dos parâmetros do paciente, reduzindo riscos e garantindo mais segurança durante os procedimentos.

A unidade também recebeu o Ventilador Pulmonar Babylog VN600, um dispositivo de tecnologia avançada e exclusivo na região para suporte respiratório neonatal e pediátrico. Ele será utilizado na UTI neonatal e pediátrica, garantindo uma ventilação mais delicada e ajustada às necessidades respiratórias dos recém-nascidos e crianças internadas. Esse diferencial fortalece a capacidade do Hospital em oferecer um atendimento de ponta aos pacientes mais vulneráveis.

Outro reforço é o Intensificador de Imagem (Arco Cirúrgico) Zenition 50 9”, da marca Philips. Esse instrumento fornece imagens em tempo real durante procedimentos cirúrgicos, permitindo maior precisão, especialmente em intervenções minimamente invasivas, o que contribui para um pós-operatório mais seguro e eficiente.

O alto investimento nesses três equipamentos reforça o compromisso da Unimed Poços com a modernização hospitalar. A cooperativa segue investindo tanto na expansão da estrutura quanto na aquisição de novas tecnologias, aprimorando os serviços e elevando o padrão de qualidade oferecido aos beneficiários.