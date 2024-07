I Mostra de Pole Dance em Poços de Caldas será realizada em agosto

A I Mostra de Pole Dance promete ser um evento pioneiro em Poços de Caldas, marcado para a segunda quinzena de agosto, no dia 18, no Teatro Benigno Gaiga, na Urca.

Este espetáculo inovador tem como objetivo principal popularizar e desmistificar o Pole Dance, destacando-o como uma forma de arte que abrange dança, atividade física, ginástica e esporte. Serão apresentadas todas as vertentes desta prática, reunindo pofissionais, alunas, familiares, simpatizantes e admiradores da dança.

Luiza Senra, realizadora do evento e instrutora no Studio Gira Pole, enfatiza a importância da Mostra para valorizar a cultura e arte, através do Pole Dance, proporcionando um ambiente de troca de experiências entre praticantes e uma forma de atrair novas adeptas.

Artistas renomadas de outros estados virão abrilhantar ainda mais o evento. “Tudo está sendo preparado com dedicação para que Poços de Caldas se destaque no circuito desta modalidade. O público passará por uma experiência surpreendente, e espero que este seja apenas o primeiro de muitos eventos futuros”, ressalta Luiza.

A crescente procura pelo Pole Dance reflete uma tendência de pessoas que buscam alternativas para melhorar a saúde física e emocional, tornando este evento não apenas um espetáculo, mas também uma oportunidade de promover o bem-estar através da prática desta arte versátil e desafiadora.

