Ficção científica, aventura, drama e suspense no final de semana do Cine Marquise Ultravisão

Mais um final de semana de atrações para todos os gostos no cinema de rua de Poços.

O drama Bem-Vinda, Violeta!, uma co-produção com a Argentina, inspirado no romance “Cordilheira”, de Daniel Galera, traz como protagonista a brasileira Débora Falabella. A atriz vive Ana, uma escritora que em busca de inspiração, ingressa para um laboratório literário na Cordilheira dos Andes. A história se desenrola nesta viagem onde ela conhece Holden (Darío Grandinetti), criador do método no qual os escritores abandonam suas próprias vidas para viver como seus personagens. O líder envolve a escritora que mergulha em uma intensa investigação artística, vivendo, segundo o método orienta, como sua personagem Violeta – até que o equilíbrio entre realidade e ficção se perde. O filme tem Classificação Indicativa de 14 anos e sessão diária às 18h45 na sala 03.

Guardiões da Galáxia Vol. 3 que teve duas sessões de pré-estreia com sucesso de público em Poços, segue na programação. Com direção de James Gunn, o filme entrega quase duas horas e meia de aventura e ação. Peter Quill, que ainda está a se recuperar da perda de Gamora, tem que reunir a sua equipe para defender o universo e proteger um dos seus. Uma missão que, se não for concluída com sucesso, pode levar ao fim dos Guardiões como os conhecemos. Em cartaz a partir desta quinta, 4, com quatro sessões diárias: dubladas 3D na sala 01, às 14h50, 17h40 e 20h30; e legendada às 21h na sala 03. Classificação Indicativa 14 anos.

Super Mário, D & D e Os Cavaleiros do Zodíaco seguem em cartaz

Além de Guardiões da Galáxia Vol 3 e Bem-Vinda, Violeta!, seguem em cartaz outros seis filmes, para agradar a todos os públicos: Deixados para Trás: O Início do Fim, Renfield – Dando Sangue pelo Chefe, Os Cavaleiros do Zodíaco, Super Mário Bros – O Filme, Dungeons & Dragons – Honra entre Rebeldes e A Morte do Demônio: a Ascensão. São sessões de segunda a segunda, dubladas e legendadas em diferentes horários. Confira os detalhes da programação pelo site cinemarquise.com.br ou pelas redes sociais @cinemarquise.ultravisao .

Ingressos

Podem ser comprados antes, assim você evita filas. Pelo site, no cinema pelos terminais de autoatendimento ou diretamente na Bomboniere, com pagamentos em crédito, débito e dinheiro. Todos os dias, pagam meia: crianças até 12 anos, estudantes, portadores do ID Jovem, idosos (+ de 60 anos), aposentados, professores, aniversariantes do mês, pessoas com deficiência e acompanhantes, além de convênios. Na “Quarta é um Barato” , todo mundo paga meia, exceto em feriados e em sessões de pré-estreia.

