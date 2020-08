Idosa atropelada por bombeiros passa bem

A vítima foi encaminhada para a Santa Casa com dor na bacia e pés

Alice Dionisio | 16h47

Uma senhora de 87 anos foi atropelada esta manhã (18), na Avenida João Pinheiro, por uma viatura do Corpo de Bombeiros.

Os militares afirmaram que estavam se dirigindo em comboio, com três veículos, para uma ocorrência de incêndio, no Jardim Ypê, com sirenes e sinais luminosos ligados. Ao passar por um cruzamento, os motoristas deram passagem, mas a idosa atravessou a rua na frente da viatura. O militar que estava dirigindo tentou frear, mas não conseguiu evitar o atropelamento.

A vítima recebeu cuidados de primeiros socorros no local e foi encaminhada consciente, com dores na bacia e pé esquerdo, para a Santa Casa de Poços de Caldas.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.