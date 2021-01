Idosa morre após passar mal no terminal de linhas urbanas de Poços de Caldas

Uma senhora de 63 anos morreu na tarde de ontem (04), após passar mal no terminal de linhas urbanas, no centro de Poços de Caldas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a idosa teria apresentado muita falta de ar. Quando a viatura chegou, a vítima estava em parada cardiorrespiratória, sendo necessário apoio da Unidade de Suporte Avançado de Vida do SAMU. Durante o atendimento, a senhora não resistiu e morreu no local.

O corpo foi levado pela Funerária Municipal.

