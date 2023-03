Idoso é encontrado morto dentro de casa em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nesta segunda-feira (6), um homem de 71 anos foi encontrado morto dentro de sua casa, no bairro Estância São José, em Poços de Caldas. De acordo com informações da Polícia Militar, os suspeitos do crime são a filha e o genro da vítima. A PM informou também que os dois suspeitos fugiram.

Ainda de acordo com a PM, a suspeita é de que o idoso, que era deficiente visual, teria sido agredido na madrugada de segunda-feira. Uma testemunha teria chamado o Samu apenas no final da tarde do mesmo dia.

Conforme a polícia, quando o socorro chegou, o idoso já estava morto. A Polícia Militar também recebeu denúncias de que a vítima vinha sofrendo maus-tratos.

O casal foi detido na manhã de hoje na cidade de Campinas. A Polícia iniciará investigação para confirmar se a morte do idoso foi por homicídio ou por morte natural.

Fonte: Polícia Militar

Beatriz Aquino