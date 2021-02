Idosos a partir de 90 anos começam a ser vacinados contra Covid, em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Poços recebeu nesta quarta-feira (10), 1.470 novas doses de vacina. Destas, 930 serão utilizadas para vacinação dos idosos com idade acima de 90 anos, o restante será para ampliação da imunização dos profissionais de saúde.

“No próximo sábado, terá início a vacinação dos idosos acima de 90 anos. Vale lembrar a importância desses idosos serem vacinados, visto que no caso de serem contaminados pelo COVID-19, a gravidade da doença será reduzida e consequentemente reduzirá taxas de mortalidade desse grupo vulnerável”, destacou o Secretário de Saúde Dr. Mário Krugner.

A vacinação para os idosos com idade acima de 90 anos, iniciará no sábado (13), das 8h ás 17h, em 04 salas de vacina:



Para imunização dos idosos, solicitamos a apresentação do documento de identidade.

Já para os idosos com idade acima de 90 anos acamados, os responsáveis deverão procurar a Unidade de Saúde da Família mais próxima de sua residência para cadastro da vacinação, posteriormente sendo vacinados em sua própria residência.

Além dos idosos, serão vacinados também no sábado (13), profissionais que atuam em cuidados domiciliares, como os cuidadores de idosos. Nessa estratégia, será solicitado documento que comprove a vinculação ativa do trabalhador (vínculo empregatício).

A ampliação da vacinação dos profissionais de saúde, inicia na segunda-feira (13):

– Médicos e enfermagem de ambulatórios localizados dentro das empresas;

– Médicos Especialistas otorrinolaringologista, infectologistas e pneumologistas que atuam em Poços de Caldas;

– Profissionais de Saúde, com idade superior a 60 anos, com vínculo ativo trabalhista, sendo necessário a apresentação do registro no conselho e mais um dos seguintes documentos: Carteira de Trabalho ou Licença de Funcionamento/ISSQN (autônomos) ou alvará sanitário.

Cabe esclarecer que todos os trabalhadores da saúde serão contemplados com a vacina, entretanto a ampliação da cobertura desse público será gradativa, conforme disponibilidade das doses recebidas do Governo Estadual.