Idosos de 66 anos serão vacinados nesta quarta-feira (14) em Poços de Caldas

Poços de Caldas recebeu nesta terça-feira (13), 1.688 novas doses de vacina contra COVID-19, destinadas à 1ª dose de idosos com 66 anos.

A vacinação para os idosos com 66 anos, será realizada nesta quarta-feira (14), seguindo o cronograma de vacinação local.

Confira os locais de Vacinação:

– Drive Thru no Complexo da Urca – 8h às 17h

– Sala de Vacinas da Policlínica Central- Av. Francisco Salles – 8h às 17h

– UBS Regional Leste – Rua Cecília Fischela, 63 – Estância São José – 8h às 15h

– UBS Regional Sul – Av. Antonio Marinoni, 125 – São Sebastião – 8h às 15h

– UBS Jd. Country Club – Rua José Mendonça 131 – Jd. Country Club – 8h às 15h

– PSF Parque Esperança 2 (novo local) – Rua Lázaro de Lima, 280 – 8h às 15h

Poços continua vacinação contra COVID para Profissionais de Segurança e Salvamento

A vacinação contra COVID-19 para os Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento segue nesta quarta-feira (14). O município recebeu 122 doses essa semana.

Abrange-se em Profissionais de Força de Segurança e Salvamento: Policiais Federais, Militares, Civis e Rodoviários, Bombeiros Militares e Civis e Guarda Municipal.

Em reunião entre a Secretaria Municipal de Saúde e os responsáveis pelas instituições, ficou definido que as instituições serão responsáveis em elencar por ordem de prioridade o efetivo a ser vacinado de acordo com a remessa distribuída.

A vacinação destes profissionais acontece na sala de Vacina da Policlínica, UBS Jd. Country Club e UBS Regional Leste.

